Предприятие Росатома получило лицензию ФСТЭК на производство средств защиты информации

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. АО "Русатом - Автоматизированные системы управления" (РАСУ, входит в госкорпорацию "Росатом") получило бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РАСУ.

Документ позволяет компании разрабатывать, производить и сертифицировать во ФСТЭК программные и программно-аппаратные комплексы с целью их последующей поставки на объекты критической информационной инфраструктуры, уточняется в сообщении.

"Лицензия дает нам возможность разрабатывать продукты, полностью соответствующие всем требованиям в области информационной безопасности, которые за последние несколько лет значительно ужесточились - как со стороны заказчика, так и со стороны регуляторов", - приводятся слова руководителя обособленного подразделения АО "РАСУ" в Екатеринбурге Людмилы Застыловой. По ее словам, получение лицензии помимо выполнения контрактных обязательств по поставке АСУ ТП на атомные электростанции в России и за рубежом будет способствовать развитию новых направлений бизнеса и созданию продуктов для неатомного рынка, где требования информационной безопасности так же высоки.

В следующем году, отмечается в сообщении РАСУ, действие лицензии планируется расширить на обособленные подразделения, деятельность которых направлена на разработку безопасного программного обеспечения.