Bloomberg: в Индии оптовая инфляция в ноябре выросла до самого высокого уровня с 1991 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Высокие цены на сырьевые товары, затраты на производство и ограниченное предложение привели к росту на 14,2% оптовой инфляции в Индии в ноябре по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Как сообщает во вторник агентство Bloomberg, это самый высокий уровень оптовой инфляции в стране с 1991 года, когда она достигала 14,3%.

"Высокий уровень инфляции в Индии, основанной на индексе оптовых цен, в ноябре 2021 года достиг 14,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В первую очередь это было обусловлено ростом цен на нефтепродукты, основные металлы, продукты питания, сырую нефть и природный газ, продукцию нефтехимической отрасли", - цитирует агентство слова Адити Наяр, главного экономиста ICRA Ltd., индийского подразделения Moody’s Investors Service. По ее словам, по большинству непрофильных категорий инфляция была намного выше, чем ожидалось.

Цены на продукты питания в Индии в ноябре выросли на 4,9%, на топливо и электроэнергию - на 39,8%, на промышленные товары - на 11,9%.

Розничная инфляция в ноябре приблизилась к 5% на фоне роста цен на продукты питания и товары.

Как отмечает Bloomberg, устойчивый рост цен может поставить под угрозу позицию Резервного банка Индии (Центробанка, RBI) в отношении сохранения более низких затрат по длительным займам для поддержки экономики. На прошлой неделе RBI оставил ключевые ставки по кредитам без изменений и пообещал сохранять адаптивную политику так долго, как это необходимо для поддержки устойчивого восстановления индийской экономики.