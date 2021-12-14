ГОК для обеспечения сырьем стекольной промышленности планируют построить в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Инвестпроект по строительству горно-обогатительного комбината, который должен обеспечить кварцевым песком стекольные предприятия республики, планируют реализовать в Дагестане, общая стоимость проекта оценивается в 460 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Проект направлен на обеспечение кварцевым песком предприятий стекольной промышленности республики. Общая стоимость проекта составляет 460 млн рублей. Количество рабочих мест - 102, планируемый объем добычи составляет 300 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, реализацию инвестпроекта "Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению кварцевых песков" обсудили на совещании под руководством врио первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Батыра Эмеева.

"Как отметил Батыр Эмеев, создание собственной сырьевой базы для стекольной отрасли позволит повысить конкурентоспособность продукции предприятий республики за счет снижения стоимости сырья. Также продукция предприятия будет поставляться на российский рынок и на экспорт в объеме порядке 55 тыс. тонн в год", - отмечается в сообщении.

Строительство горно-обогатительного комбината планируется Кумторкалинском районе Дагестана на участке площадью 5,5 га.

По данным Минпромторга Дагестана, разведанные запасы кварцевого песка в регионе составляют 114 млн тонн, текущая потребность дагестанских предприятий в этом сырье - около 500 тонн в сутки.