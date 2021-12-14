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Госдума ввела штрафы за ограничение доступа к газовому оборудованию

Нарушение повлечет штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов для должностных лиц, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за необеспечение доступа к газовому оборудованию представителей поставщика или газораспределительной организации.

Изменения вносятся в статью 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях об ответственности за нарушение запрета на пользование ресурсами, в том числе газом.

Ответственность вводится за воспрепятствование осуществлению поставщиком или газораспределительной организацией "мероприятий по полному или частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения". Это повлечет штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас ответственность предусмотрена только в случае нарушения потребителем введенного в отношении него полного или частичного ограничения режима потребления газа при сохранении обстоятельств, из-за которых запрет был введен.

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