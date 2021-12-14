Госдума приняла закон о статусе патентных поверенных

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении внесенный группой сенаторов законопроект, уточняющий права и обязанности патентных поверенных.

Законом закрепляются права, обязанности и ответственность организаций, оказывающих услуги патентных поверенных третьим лицам, а патентные поверенные наделяются правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения прав поверенных и доверителей.

Статус патентного поверенного будет присваиваться лицам, "подтвердившим наличие необходимой квалификации и опыта работы" в этой сфере в соответствии со специализацией, по которой гражданин хочет быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного. Доверителями патентного поверенного являются заявители, правообладатели и иные заинтересованные граждане и юридические лица, с которыми заключен договор, включающий условия об оказании поверенным соответствующих услуг.

"Деятельность патентного поверенного направлена на обеспечение необходимого уровня защиты прав и законных интересов доверителя", - подчеркивается в законе. Данная деятельность осуществляется в пределах специализации, указанной в соответствующем реестре.

Организации патентных поверенных должны будут обеспечивать исполнение поручения доверителя, сохранность полученных документов и материалов, принимать меры во избежание конфликта интересов. Сведения, составляющие тайну патентного поверенного, не могут быть истребованы у него, его работодателя, переданы или разглашены третьим лицам.

Закон предполагает формирование общероссийского объединения патентных поверенных (Федеральной палаты патентных поверенных).