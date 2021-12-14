Счетную палату выбрали внешним ревизором еще одной структуры ООН

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ выбрана внешним ревизором подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ, структура ООН) на 2022-2023 годы. Это уже вторая международная организация, аудит которой российское ведомство будет проводить в ближайшие два года, говорится в сообщении Счетной палаты.

"Победа в тендере на аудит ПК ОДВЗЯИ еще раз подчеркивает признание международным сообществом нашего профессионального опыта и компетенций", - отметила директор департамента финансового аудита Счетной палаты, руководитель направления аудита международных организаций Елена Бойцова, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что в ходе работы Счетная палата будет использовать самые передовые подходы и инструменты, которые, в том числе, будут способствовать достижению целей подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Ранее Счетная палата получила право провести проверку Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). В 2022-2023 годах ЮНИДО имеет статус специализированного агентства ООН.