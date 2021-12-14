"Группа Позитив" намерена получить листинг на Мосбирже

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Компания "Группа Позитив" сообщила о намерении получить листинг на Мосбирже. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Группа Позитив" сегодня объявляет о регистрации проспекта ценных бумаг в Центральном банке России, завершении регистрации публичного акционерного общества (ПАО) "Группа Позитив" и намерении получить листинг обыкновенных акций на Московской бирже (MOEX)", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что free-float в размере 10,89% к моменту листинга и началу торгов акциями будет обеспечен за счет участия в капитале компании действующих и бывших сотрудников "Группы Позитив", а также ее партнеров, которые получили акции со стороны существующих акционеров в рамках программы дарения.

Уточняется, что после начала организованных торгов новые акционеры смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции.

"Мы намерены регулярно отчитываться перед акционерами и рынком, публикуя финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Дениса Баранова.

Председатель совета директоров "Группы Позитив" Юрий Максимов отметил, что публичное обращение акций будет способствовать укреплению репутации компании, усилению ее привлекательности для клиентов, а также позволит в дальнейшем внедрить эффективную программу долгосрочной мотивации персонала.

О компании

"Группа Позитив" специализируется на предоставлении IT-решений в сфере кибербезопасности. Клиентами группы являются более 2000 компаний в 30 странах мира. В числе клиентов в России - 80% участников рейтинга "Эксперт-400". Более 90% выручки компании приходится на продажу собственного программного обеспечения.