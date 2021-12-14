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Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете вылова китообразных

Документ также уточняет, что более строгие режимы ограничения или регулирования вылова морских млекопитающих вводятся в исключительной экономической зоне РФ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных.

Документ внес в Госдуму в мае кабмин. Первоначальная версия предполагала запрет на осуществление промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы доработал законопроект, уточнив, что запрещается осуществление промышленного и прибрежного вылова в отношении китообразных в целом.

Кроме того, законопроект также уточняет, что более строгие режимы ограничения или регулирования вылова морских млекопитающих вводятся в исключительной экономической зоне РФ. В частности, законопроект предусматривает, что "в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих".

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