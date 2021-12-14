Нарушения выявили при строительстве угольной линии в порту "Тамань"

НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 14 декабря. / ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора выявили нарушения при оборудовании угольной конвейерной линии терминала навалочных грузов в порту "Тамань" в Краснодарском крае, разрешение на завершение строительства не выдано, компания будет оштрафована, ведется устранение нарушений. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова журналистам во вторник в ходе посещения ВДЦ "Орленок".

В апреле сообщалось, что группа компаний "ОТЭКО" приступила к пусконаладке на причалах № 1 и № 2 Таманского терминала наволочных грузов (ТТНГ) двух самых мощных в России судопогрузочных машин мощностью 8 тыс. тонн угля в час. После ввода в эксплуатацию мощность судопогрузочных машин терминала достигнет 30 тыс. тонн грузов в час, что позволит существенно ускорить загрузку балкеров. В ноябре в порту "Тамань" была запущена самая мощная в России линия по погрузке угля. Всего в порту должны построить несколько конвейерных линий.

"Закончилась проверка у нас под выдачу разрешения на окончание строительства, отказали им в таком разрешении, потому что они не готовы. Ливневая канализация, которая должна собирать все стоки с конвейерной линии, до конца не смонтирована и эксплуатироваться в нормальном виде не может, а значит есть риск попадания в Черное море. Поскольку ливневка не смонтирована, все это должным образом не убирается и есть проблемы. Сейчас компания "ОТЭКО" переделывает все. Естественно, мы их штрафуем", - сообщила Радионова.

Она отметила, что на предприятии используется "достаточно неплохое" оборудование для угольной отрасли. Радионова добавила, что разрешение на завершение конвейерной линии компания сможет получить после устранения выявленных нарушений. В ГК "ОТЭКО" ТАСС пояснили, что сделанные Росприроднадзором замечания относятся к объектам нового строительства, а именно к причалам № 1 и № 2, не являются критичными и будут устранены до ввода объекта в эксплуатацию. В ГК "ОТЭКО" также уточнили, что замечания были выявлены в рамках плановой инспекции со стороны Росприроднадзора, инициированной самой компанией "ОТЭКО".

"Компании было выдано стандартное предписание с требованием устранения, контрольно-надзорный орган будет уведомлен об устранении в установленные законом сроки. Штраф, который обычно накладывается в данном случае на юридические лица, составляет от 100 до 200 тыс. рублей, обжаловать решение Росприроднадзора компания не намерена. Сейчас ливневая канализация проходит этап пусконаладочных работ", - сообщили ТАСС в ГК "ОТЭКО".

ГК "ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России. С начала 2000-х годов компания реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.