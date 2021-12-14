Новые резиденты АЗРФ в Мурманской области откроют турбазу и добычу "зеленых" металлов

МУРМАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Еще две компании получили статус резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Мурманской области, намереваясь инвестировать более 3 млрд рублей и создать 400 рабочих мест. Это проекты по добыче "зеленых" металлов и строительству турбазы, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Еще два проекта стали резидентами АЗРФ. Проект по разведке и добыче "зеленых" металлов: металлов платиновой группы и "батарейных" - никеля, меди и кобальта. Строительство туристической базы "Северное сияние". Новые резиденты создадут 400 рабочих мест, а общая сумма инвестиций - более трех миллиардов рублей", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Теперь в Мурманской области насчитывается 98 резидентов Арктической зоны РФ, добавил глава региона.

В Мурманской области действуют два преференциальных налоговых режима. Один из них - это ТОР "Столица Арктики", которая является первой арктической территорией опережающего социально-экономического развития с налоговыми преференциями, действующими на Дальнем Востоке. Она создана на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Сейчас в регионе зарегистрированы девять резидентов ТОР с объемом инвестиций почти 100 млрд рублей. Второй - Арктическая зона РФ. Проекты резидентов АЗРФ в Мурманской области реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.