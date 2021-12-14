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В Татарстане откроют шесть газонаполнительных компрессорных станций до конца года

В регионе также ведется строительство трех комплексов по сжижению природного газа: в Тюлячинском, Высокогорском районах и на территории ОЭЗ "Алабуга"

ТАСС, 14 декабря. Шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций введут в эксплуатацию в Татарстане до конца года. В республике в данный момент расположено 38 АГНКС, сообщает пресс-служба президента республики.

"Что касается развития рынка газомоторного топлива, в настоящее время на территории Республики Татарстан расположено 38 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. До конца 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию еще 6 АГНКС", - сообщает пресс-служба. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.

Отмечается, что в рамках государственной программы, в период с 2010-го по 2021 год переоборудовано и приобретено 10 790 единиц техники.

"Кроме того, в настоящее время в Республике Татарстан реализуются проекты по строительству трех комплексов по сжижению природного газа: в Тюлячинском, Высокогорском районах, а также на территории ОЭЗ "Алабуга", - сообщает пресс-служба.

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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