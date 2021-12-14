Пострадавшему во время пандемии самарскому бизнесу выплатили 770,7 млн рублей

САМАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Поддержка на сумму 770,7 млн рублей оказана бизнесу в Самарской области, который приостановил работу во время нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"В Самарской области более 13 тыс. предпринимателей из пострадавших сфер и социально ориентированных некоммерческих организаций обратились за безвозмездным грантом за нерабочие дни. Одобрение получили почти 11 тыс. заявлений на сумму 796 млн рублей, из них выплачено - 770,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего этой мерой поддержки было охвачено более 62 тыс. самарцев, которые работают на предприятиях и в организациях, обратившихся за выплатой. Выплаты в размере одного МРОТ, то есть 12 792 рублей, предоставляются на каждого сотрудника безвозмездно. Индивидуальные предприниматели без наемных работников также могут оформить грант на себя. Заявления по этой мере поддержки принимаются до 15 декабря этого года, деньги поступают в течение восьми рабочих дней.

Помимо этого, предприниматели до 30 декабря могут оформить кредиты под 3% годовых сроком на 18 месяцев по госпрограмме "ФОТ 3.0". Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что в регионе за льготным кредитом обратились более 1,5 тыс. предпринимателей на сумму 5,4 млрд рублей.