Кубанский аграрный вуз откроет магистратуру по генетике и селекции в 2022 году

ТАСС, 14 декабря. Первый набор в магистратуру по направлениям генетики и селекции сельскохозяйственных культур будет открыт в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) в следующем году. Об этом сообщил ректор вуза Александр Трубилин.

"В будущем году университету 100 лет, все 100 лет существует кафедра генетики и селекции. Мы уже приняли решение в будущем году - мы делаем первые наборы именно в этих направлениях в магистратуру", - сказал он в ходе экспертной сессии "Аграрное образование как движущая сила для развития человеческого капитала" Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Ректор добавил, что с этого учебного года проводится первый набор в магистратуру на направление "Цифровая экономика в АПК". Кроме того, по его словам, университет также сотрудничает с Курчатовским институтом в рамках обмена специалистов для освоения ими новых технологий, получения новых знаний и компетенций в области АПК.

Кубанский государственный аграрный университет стал одним из трех аграрных вузов, которые в рамках федеральной программы развития университетов "Приоритет 2030" получил специальный грант, его размер составил максимальную из разыгрываемых сумм - 994 млн рублей на срок до конца 2022 года.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей, еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.

О форуме

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".