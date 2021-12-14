Эксперты: новый iPhone SE позволит Apple привлечь 1,4 млрд пользователей Android

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Новый смартфон от компании Apple может привлечь свыше миллиарда пользователей устройств, работающих на операционной системе Android. С такими оценками выступили аналитики банка J.P. Morgan.

Агентство Reuters отмечает, что в начале 2022 года Apple, как ожидается, представит обновленный iPhone SE с поддержкой сетей 5G. Выпуском нового поколения бюджетной линейки своих смартфонов Apple, по оценкам аналитиков, рассчитывает привлечь пользователей, выбирающих сейчас аппараты нижнего и среднего ценового сегментов от других производителей. В частности, речь идет об устройствах от Samsung Electronics и Huawei Technologies.

Аналитики J.P. Morgan считают, что привлекательность обновленного iPhone SE позволит компании из Купертино обрести более 1,4 млрд новых клиентов из числа нынешних пользователей аппаратов на базе ОС Android. Еще около 300 млн человек, как ожидается, поменяют на обновленную модель бюджетного iPhone свои устаревшие устройства от Apple.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.