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ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства УГМК о покупке золотодобытчика "Высочайший"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила рассмотрение ходатайства Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о приобретении 100% голосующих акций золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold) на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"ФАС продлила на 2 месяца срок рассмотрения ходатайство УГМК о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика "Высочайший", - сообщили в пресс-службе. - Антимонопольная служба запросила у организаций дополнительную информацию, чтобы всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок золота".

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