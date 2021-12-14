Литовская ж/д объявила об отставке главы компании из-за транзита "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 14 декабря. /ТАСС/. Глава компании Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений компании "Беларуськалий". Об этом во вторник сообщил председатель правления желдороги Кястутис Шлюжас.

"Чтобы смягчить ситуацию, минимизировать репутационные риски, связанные с компанией, лучшее решение сейчас - договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий", - сказал Шлюжас по итогам заседания совета директоров "Лиетувос гележинкеляй", передает портал Литовского радио и телевидения.