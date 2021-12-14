Вучич надеется достичь договоренности с Россией по дополнительным объемам газа

БЕЛГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил надежду в скором времени достичь с Россией соглашения о поставках дополнительных объемов газа по сниженным ценам. С таким заявлением он выступил во вторник в ходе открытого заседания правительства республики.

"У нас серьезные проблемы со снабжением газом, у нас есть цена в $270, как обещал президент [России Владимир] Путин, в соответствии объемами, которые мы тратили в прошлом году. Между тем дополнительные объемы газа, когда они есть, мы можем закупать только на TTF. И сейчас, когда нам нужно дополнительных 6 млн куб. м. газа в день, мы это можем купить только на бирже по самым высоким возможным ценам, и это для нас катастрофа, это счастье, что у нас хорошее состояние финансов. Я верю, что нам русские, особенно после встречи с Путиным и переговоров с [главой "Газпрома" Алексеем] Миллером, пойдут навстречу, и верю, что мы вопрос газа решим", - заявил Вучич в эфире национального телевидения.

Глава "Сербиягаза" Душан Баятович сообщил, что надеется заключить соглашение с российской стороной в понедельник: "В понедельник окончательная встреча. Та часть, которую вы согласовали с президентом Путиным, функционирует".

9 декабря Вучич, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил его в том, что республика не останется без газа. Вучич также рассказал, что Сербия обсуждает с Россией возможность докупить дополнительный объем газа из-за холодной погоды.

Рекордные поставки

Миллер и Вучич 7 декабря в режиме конференц-связи обсудили вопросы сотрудничества, в частности поставки газа. Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года "Газпром" поставил в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м. на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые Вучич назвал "исключительными".

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.