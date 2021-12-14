В кабмине Украины заявили, что ожидают в 2021 году почти $6,5 млрд иностранных инвестиций

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины рассчитывает, что иностранные инвестиции в экономику страны по итогам 2021 года составят около $6,5 млрд. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль на втором ежегодном форуме Ukraineinvest "MAKE in UA".

"Уже в этом году правительство ожидает иностранных инвестиций в размере почти $6,5 млрд, включая реинвестиции. Это будет самый большой объем за последние пять лет", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство Украины поставило амбициозные цели в инвестиционной политике. "$15 млрд инвестиций ежегодно, начиная с 2025 года, - такой показатель мы утвердили в национальной экономической стратегии. Амбициозная цель. Но благодаря нашей совместной работе она абсолютно достижима", - отметил глава правительства.

Премьер очертил ключевые приоритеты правительства в развитии экономики и привлечении инвестиций. Это качественное исполнение закона о государственной поддержке крупных инвестиционных проектов, дальнейшая цифровизация, снижение бюрократической нагрузки, поддержка ИТ-сектора, уменьшение роли государства в экономике через приватизацию госпредприятий, а также развитие государственно-частного партнерства и концессий в разных отраслях: от портов и дорог до добычи газа и пуска индустриальных парков.

Как напомнил премьер, в феврале этого года вступил в силу закон, предусматривающий таможенные, налоговые, инфраструктурные и земельные льготы проектам с суммой инвестиций свыше €20 млн. "Рад сообщить, что на этой неделе будут поданы две заявки инвесторов на получение государственной поддержки. Общая сумма инвестиций примерно в $96 млн. Проекты будут реализованы в сфере агропереработки и производства строительных материалов. В то же время потенциальные инвестиции в рамках этой программы поддержки уже составляют более $2 млрд от 27 инвесторов", - сказал Шмыгаль.