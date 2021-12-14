Финансирование муниципалитетов в Мурманской области в 2022 году увеличат до 37 млрд рублей

МУРМАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Мурманской области увеличит в 2022 году объем финансирования муниципалитетов на 1,6 млрд рублей, или на 4,5% - до 37 млрд рублей, сообщило во вторник министерство информационной политики региона.

"В следующем году, помимо специализированных программ, в муниципалитеты из областного бюджета будет направлено порядка 37 млрд рублей - на 1,6 млрд больше, чем в 2021-м", - говорится в сообщении по итогам прошедшего во вторник собрания Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области".

Одной из самых емких статей расходов областного бюджета губернатор Андрей Чибис назвал образование. С 2019 года расходы на эту сферу в регионе выросли на 50%, и в следующем году составят 24,8 млрд рублей. Каждый шестой рубль расходов бюджета в следующем году пойдет на здравоохранение, вложения в медицину вырастут на 2 млрд рублей. На 25 % - до 1,8 млрд рублей - увеличатся расходы на дорожную деятельность. 200 млн рублей уже выделено из областного бюджета на обновление парка автобусов и троллейбусов. В 2022 и 2023 годах субсидии на эти цели составят 800 млн рублей ежегодно.

На благоустройство в области с 2019 года направлено 5,3 млрд рублей, из них только в этом году - 2,5 млрд. В числе самых активных в сфере благоустройства муниципалитетов губернатор назвал Мончегорск, Североморск, ЗАТО Заозерск, Полярные Зори и Кольский район.

Глава региона также обратил внимание органов местного самоуправления на необходимость создания в городах и поселках декоративной иллюминации, формирования молодежных пространств и широкой поддержки малого бизнеса, в том числе нестационарной торговли. "Руководители муниципалитетов каждый день ногами ходят по своим населенным пунктам. Поэтому мы очень внимательно относимся к позиции тех глав, которые действительно активно бьются за развитие своего города, поселка, района, и стараемся им помогать", - сказал губернатор.

Бюджет Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был принят на прошлой неделе в третьем, окончательном чтении, его доходы на 2022 год составят 103,6 млрд рублей, расходы - 123,9 млрд рублей, дефицит - 20,3 млрд рублей, он полностью обеспечен источниками финансирования. На 2023 и 2024 год бюджет спланирован с дефицитом в объеме 5,8 млрд рублей и 0,6 млрд рублей соответственно. На социальную политику, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и кинематографию, а также поддержку муниципалитетов в 2022 году будет направлено 64% от общего объема расходов, или 79,7 млрд рублей.