"Газпром" существенно увеличил поставки газа в КНР в ноябре - декабре по "Силе Сибири"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Газпром" существенно увеличил поставки природного газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай по сравнению с ранее утвержденным графиком. Заседание совместного координационного комитета между "Газпромом" и китайской CNPC прошло во вторник, сообщается в Telegram-канале компании.

"Участники заседания обсудили итоги совместной работы в 2021 году. Отмечена надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре - декабре согласно взаимовыгодным договоренностям "Газпрома" и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Газпром" продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта газа в 2022 году в соответствии с предусмотренной контрактом динамикой наращивания поставок. Кроме того, на заседании обсуждалось сотрудничество компаний в области подземного хранения газа, в научно-технической и нефтяной сферах.

"Газпром" также проинформировал о ходе разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии, сообщает компания.

О газопроводе

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд кубометров, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году.

"Газпром" в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд куб. м газа с Чаяндинского месторождения. В 2021 году поставки по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств, отмечал ранее газовый холдинг.