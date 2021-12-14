В Минске заявили, что санкции против авиакомпаний Белоруссии не в интересах Запада

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что затягивание Международной организацией гражданской авиации (ICAO) расследования инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и применение санкций не в интересах западных партнеров.

"Не думаю, что в интересах партнеров усугублять ситуацию. Есть ощущение, что они сами хотели бы как-то решить эту проблему, и мы подсказываем, как ее решить, но насколько они нас услышат, зависит от них", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Беларусь-1". По его словам, время идет, европейские партнеры "должны понимать, что размеры монетизированных убытков будут возрастать". "Поэтому не выгодно европейским партнерам имитировать жесткие действия [в отношении авиационной отрасли Белоруссии]", - отметил Сикорский.

Он напомнил, что авиационные власти республики подали жалобу в ICAO по поводу незаконной воздушной блокады и санкций в отношении белорусских перевозчиков. "Они не хотят эти жалобы рассматривать, переносят от сессии к сессии", - отметил глава департамента. Есть претензии и у предприятий отрасли, "которые монетизируют свои убытки, выставляют свои претензии", добавил он.

Сикорский отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, к ней можно приспособиться. "Для нас нет санкций, есть новые условия, например в 2020 году не было санкций, тогда COVID ударил гораздо жестче, чем санкции, - сказал он. - К этим условиям мы достаточно быстро приспосабливаемся и ищем какие-то новые форматы работы" .

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега. После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.