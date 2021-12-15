Конгресс индустрии детских товаров пройдет в Москве с 15 по 17 декабря

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. XII Конгресс индустрии детских товаров, организованный Минпромторгом России и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров, пройдет в Москве с 15 по 17 декабря в "Экспоцентре", говорится в сообщении организаторов.

Конгресс проводится в целях консолидации усилий предпринимательского сообщества, развития сотрудничества федеральных и региональных органов государственной власти с бизнес-сообществом, а также выработки системных решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской промышленности, работающей в интересах детства, отмечается в материале.

Основной темой XII Конгресса станет концепция устойчивого развития в интересах детства, которая отражена в плане мероприятий дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2024 года, утвержденной распоряжением правительства России и определяющей все важные и сложные задачи промышленности на данный период, добавляется в сообщении.

Организаторы конгресса - Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Мероприятие проходит при содействии и поддержке Федерального собрания Российской Федерации, Минэкономразвития, Минпросвещения, Минобрнауки, Минфина, Минтруда, Минкультуры, Минприроды и других ведомств.

Впервые Конгресс индустрии детских товаров провели в 2007 году по инициативе Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, заложив традицию ежегодных встреч участников индустрии для обсуждения наиболее актуальных проблем отрасли, демонстрации лучших разработок и выработки эффективных путей развития промышленности.