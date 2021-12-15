Власти Британии помогут благотворительным фондам оказать помощь жителям Афганистана

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании поддержит благотворительные организации в привлечении средств для оказания помощи жителям Афганистана, которые столкнулись с угрозой голода после захвата власти в стране боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Британцы показали невероятную щедрость. Соединенное Королевство намерено сделать все возможное для жителей Афганистана. Мы вдвое увеличили размер нашей помощи в этом году, чтобы спасти жизни, защитить женщин и детей и обеспечить стабильность в регионе", - отметила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

В среду 13 ведущих благотворительных организаций Великобритании опубликовали обращение к жителям Соединенного Королевства с просьбой сделать пожертвование им с целью оказания гуманитарной помощи афганцам, которые живут в условиях неспокойной политической обстановки, экономического коллапса, засухи, дефицита продовольствия и пандемии. Благотворители подчеркнули, что ситуация в Афганистане требует "срочных действий" в связи с угрозой голода для 8 млн человек текущей зимой и риска смерти около 1 млн детей в возрасте до 5 лет в ближайшие три месяца.

Как указывается в их сообщении, собранные средства пойдут на поставку продуктов питания, медицинского оборудования и теплых вещей в Афганистан, а также на защиту женщин и детей. Британские власти на эти цели выделят до £10 млн ($13,2 млн) в рамках более широкого пакета помощи жителям Афганистана, размер которого был увеличен в два раза после захвата власти талибами в августе - до £286 млн ($378 млн) в 2021 году.

МИД Великобритании уточнил, что посредством структур ООН уже была распределена гуманитарная помощь на сумму £125 млн ($165 млн), которой воспользовались порядка 3,4 млн афганцев. В ведомстве отдельно обратили внимание на то, что данные средства не поступают на счет подконтрольным талибам структурам.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.