Исследование: истребители РФ семейства Су-27/30 стали вторыми по популярности в мире

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские многоцелевые боевые самолеты семейства Су-27 и Су-30 (Су-27/30) стали вторыми по популярности в мире. Об этом говорится в справочнике World Air Forces 2022, выпущенном журналом Flight Global и имеющемся в распоряжении ТАСС.

В соответствии с исследованием в мире находилось в строю более 1 тыс. истребителей Су-27/30 по состоянию на декабрь 2021 года. Российские машины составили 7% от общемирового парка боевых самолетов. На первом месте расположились американские истребители семейства F-16 (2 248 машин, 15%).

В топ-10 самых популярных в мире боевых самолетов по версии Flight Global также вошли российские истребители семейства МиГ-29 (822 машины, 6%) и штурмовики Су-25 (474 машины, 3%).

По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 14 713 боевых самолетов, говорится в отчете.