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Сингапур и Южная Корея завершили переговоры о партнерстве в цифровой сфере

Заключенное соглашение позволит выбирать компаниям, где они будут хранить и обрабатывать свои данные в соответствии с потребностями бизнеса

СИНГАПУР, 15 декабря. /ТАСС/. Сингапур и Республика Корея завершили переговоры по соглашению о цифровом партнерстве, направленному на установление правил и норм цифровой экономики для взаимодействие между двумя странами. Об этом было объявлено в среду по итогам переговоров второго министра торговли и промышленности Сингапура Тан Си Лэна и южнокорейского министра торговли, промышленности и энергетики Ё Хан Гу.

"Соглашение предусматривает установление в будущем правил и норм в цифровой экономике для содействия развитию сотрудничества, обеспечения беспрепятственных трансграничных потоков данных, а также создания более надеждой и безопасной среды для предприятий и конечных потребителей", - указывается в распространенном сообщении Минторгпрома.

Документ также позволит "выбирать компаниям, где они будут хранить и обрабатывать свои данные в соответствии с потребностями бизнеса", отметили в ведомстве. Кроме того, "стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в новых областях, в том числе защите персональной информации, проведении электронных платежей, развитии искусственного интеллекта".

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СингапурРеспублика Корея
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