Почти 50% социальных предпринимателей в Приамурье стали победителями конкурса грантов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области подвели итоги второго конкурса грантов для социальных предпринимателей, по итогам которого одобрили 16 заявок. С учетом первого конкурса в 2021 году поддержку от государства получили 33 социальных предпринимателя из 71 зарегистрированного в регионе, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"В Министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области подвели итоги второго конкурса грантов для социальных предпринимателей. Его победителями на этот раз стали 16 предприятий, имеющих статус социального бизнеса. В общей сложности предприниматели получат 7,7 млн рублей. По итогам первого конкурса 17 предпринимателей получили гранты на сумму 8,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Амурской области статус "социального" имеет 71 предприниматель. Большую часть заявок на гранты направили социальные предприниматели, которые ведут свою деятельность в сфере образования для детей и взрослых. Среди получателей в Благовещенске есть и организации в области отдыха и оздоровления детей, а также реабилитационной работы с зависимыми людьми, гранты получат несколько социальных бизнес-проектов в сфере медицины.

"Предприниматель может получить статус социального в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан, а также осуществляя деятельность, направленную на производство, реализацию производимых такими гражданами или для них товаров и услуг. Кроме этого, на поддержку смогут претендовать те бизнесмены, чья деятельность способствует решению социальных проблем общества", - отметили в пресс-службе минэкономразвития области.

С начала 2021 года социальные предприниматели имеют право на налоговые послабления по УСН, а также возможность поучаствовать в обучающих программах или получить финансирование по льготной ставке 3,25% годовых в Центре кредитной поддержки предпринимательства.