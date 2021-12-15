Оборот внешней торговли между Москвой и Чехией вырос на 45% за год

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Оборот внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой за девять месяцев 2021 года составил $3,1 млрд, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Отмечается активный рост оборота внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой. За девять месяцев 2021 года он составил $3,1 млрд, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял около $2,2 млрд", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого привели в пресс-службе.

С января по сентябрь 2021 года экспорт из столицы России в Чешскую Республику увеличился на 69% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил $2,2 млрд. На 8% вырос и объем импорта из Чехии в Москву, за три квартала он составил $0,9 млрд. В основном чешские инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, а также в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, недвижимость. На территории Москвы ведут хозяйственную деятельность чешские компании из разных отраслей.

C 2013 года в Москве работает официальный представитель компании Crystal Bohemia a. s., которая производит изделия из чешского хрусталя. Свой офис и дилерские центры в столице имеет Stimzet, A. S. - один из крупнейших европейских производителей режущих инструментов для изготовления отверстий.

"Столица всегда открыта для зарубежного бизнеса и приветствует любые инвестиционные инициативы. При этом иностранные предприниматели могут рассчитывать на ряд преференций от города. Например, инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", могут существенно снизить региональную налоговую нагрузку. Для резидентов ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов. ОЭЗ также предлагает резидентам бесплатное технологическое присоединение к инженерным сетям", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленности город предоставляет льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю. Как показывает статистика, заинтересованность иностранного бизнеса в российской столице остается высокой, несмотря на сложную ситуацию в мире, вызванную распространением коронавируса. Помимо Чехии, в экономику Москвы активно вкладывают средства компании из других европейских стран: Германии, Франции, Финляндии, Австрии, Италии и др. Крупным инвестором остаются США, а также страны Азии - Япония, Сингапур, Республика Корея, Китай, Казахстан. Накопленные иностранные инвестиции в Москве на 1 июля этого года составили $268,5 млрд.