В Москве подано более 200 заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов

МОСКВА, 15 декабря./ТАСС/. Прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare завершился в Москве. Всего было прислано более 200 заявок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Завершился прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare. 211 проектов из России и других стран Европы теперь пройдут экспертный отбор. Для наиболее перспективных из них организуют пилотные испытания в медицинских организациях столицы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, сейчас организаторы акселератора совместно с главными внештатными специалистами департамента здравоохранения оценивают актуальность и практическую применимость разработок в системе здравоохранения.

"Для наиболее перспективных проектов они подберут подходящие площадки для пилотирования. Мы уверены, что акселератор поможет нам найти инновации, внедрение которых повысит качество медпомощи в столице", - сказала она.

Среди направлений акселерационной программы - технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для помощи в принятии врачебных решений, медицинские приборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга за состоянием пациентов и превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль за здоровьем.

Акселератор даст возможность стартапам запустить пилотные проекты на базе городских больниц и частных клиник. Участники смогут получить обратную связь от медперсонала, изучить технологии и протестировать их на выборках медицинских данных, а также компенсировать до двух миллионов рублей затрат.