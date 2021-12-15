США заявили, что останутся надежным партнером Казахстана долгие годы

НУР-СУЛТАН, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Казахстана на протяжении долгих лет. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на брифинге в казахстанском МИД.

"США останутся надежным партнером Казахстана на долгие годы", - сказал он. Как в свою очередь отметил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин, США являются вторым крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику.

Дональд Лу прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом. В министерстве состоялось заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству Казахстана и США. Стороны подвели итоги совместной работы за прошедшее полугодие и определили перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Мы намерены и дальше углублять наше расширенное стратегическое партнерство в духе дружбы, взаимного уважения и доверия", - подчеркнул Рахметуллин.