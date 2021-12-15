Губернатор Новосибирской области заявил, что ледовый дворец строят с отставанием в полгода

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Отставание в строительстве ледового дворца к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске составляет более полугода, однако региональные власти рассчитывают сдать проект в срок к сентябрю 2022 года, сообщил журналистам в среду губернатор области Андрей Травников.

Чемпионат планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

В августе при посещении Новосибирска вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил властям региона ликвидировать отставание в графике строительства ледовой арены. В октябре количество рабочих было увеличено до 700. Министр строительства региона Иван Шмидт отмечал, что в целом необходимо привлечь до 1,2 тыс. человек для работы на стройплощадке.

"Отставание достаточно приличное, более полугода накопилось отставание за 2020-2021 годы. <…> К сожалению, подрядчик не выдержал эти темпы строительства, но тем не менее это не влияет на окончательный срок в сентябре следующего года, именно на этот срок мы работаем", - сказал Травников.

Он надеется, что задержание президента холдинговой компании "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаила Федяева по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не повлияет на работу одного из подрядчиков строительства ЛДС компании "СДС-Строй". "Что касается, Михаила Юрьевича Федяева, мы все знаем, у него много бизнесов, много компаний: от угля до стройки и промышленного производства. Мы видим, что трагедия на шахте никак не повлияла на работу этих больших активов, и я надеюсь, что на работу "СДС-Строй" это никак не повлияет. В нашем регионе есть ряд проектов - проекты по строительству участка ледового дворца, я надеюсь, что все состоится", - сказал он.