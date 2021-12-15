Колбаса из ДНР появится на российских прилавках

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Енакиевский мясокомбинат намерен в ближайшее время начать поставки продукции в Россию. Об этом во вторник сообщил главный ветеринарный инспектор Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Савельев.

"Мы провели переговоры с коллегами из Россельхознадзора по поводу поставок колбасных изделий, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - У нас есть Енакиевский мясокомбинат, который, мы надеемся, в ближайшее время уже сделает первую поставку в РФ".

Савельев уточнил, что сейчас в ДНР проводятся заключительные исследования колбасных изделий перед отправкой.

Во вторник ряд предприятий РФ, ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) на рабочей встрече "Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса" подписали соглашения о сотрудничестве. В их числе соглашение о поставках в Крым из ДНР и ЛНР около 2 000 тонн зерна пшеницы ежемесячно.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.