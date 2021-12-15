Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 15 декабря. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду снизилась на 1% и опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:02 мск снизилась до $1 481 за 1 тыс. куб. м, или €127,12 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Днем ранее, 14 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1 522 за 1 тыс. куб. м.