На поддержку удмуртских аграриев в связи с летней засухой направят почти 540 млн рублей

ТАСС, 15 декабря. Аграрии Удмуртии получат почти 540 млн рублей господдержки в связи с летней засухой, сообщила в среду пресс-служба Минсельхоза республики.

"В Удмуртию поступило 506,7 млн рублей федеральных средств для оказания дополнительной поддержки сельхозпредприятиям республики в результате неблагоприятных погодных условий в нынешнем полевом сезоне. С учетом софинансирования из регионального бюджета общий объем доведенных средств составит 537 млн рублей", - сказано в сообщении.

Средства удмуртские сельхозпроизводители получают по двум направлениям - возмещение затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи и ячменя) в 2020 и 2021 годах; а также связанных с выполнением работ и оказанием услуг по подготовке семян к посеву, выращиванию и уходу за посевами, уборке зерна.

Ранее сообщалось, что в конце июля власти Удмуртской Республики ввели режим ЧС из-за засухи, валовый намолот зерна сократился в бункерном весе с примерно 700 тыс. тонн в 2020 году до 500 тыс. тонн в 2021 году. Вице-премьер республики Ольга Абрамова сообщала ТАСС, что аграрии нуждаются в поддержке в размере около 1 млрд рублей.