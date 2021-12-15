В Омске приняли во втором чтении бюджет города на 2022 год с дефицитом 1,1 млрд рублей

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского совета Омска приняли во втором чтении бюджет города. Доходная часть основного финансового документа составила 22,7 млрд рублей, расходная - 23,9 млрд рублей, дефицит - 1,1 млрд рублей, об этом сообщил председатель омского городского совета Владимир Корбут в среду на очередном заседании местного парламента.

По сравнению с бюджетом на 2021 год, принятым горсоветом в декабре прошлого года, доходная часть выросла на 3 млрд рублей (плюс 15,2%), расходная - на 3,2 млрд рублей (плюс 15,5%), дефицит - на 100 млн рублей (плюс 10%).

"Мы приняли проект бюджета в первом чтении с основными параметрами [на 2022 год]: доходы 22,7 млрд рублей, расходы 23,9 млрд рублей при дефиците 1,1 [млрд рублей]. При рассмотрении проекта бюджета во втором чтении мы параметры изменять не имеем права. Бюджет города Омска на 2022 год и плановый бюджет на 2023-2024 годы Омским городским советом принят [во втором чтении]", - заявил председатель горсовета Владимир Корбут.

Как пояснила на заседании городского совета исполняющая обязанности директора департамента и контроля мэрии Омска Ольга Илютикова, 62% (14,9 млрд рублей) в структуре расходов составляют социальные расходы на образование, культуру и спорт. 26,5% (6,4 млрд рублей) - расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.

По ее словам, почти 700 млн рублей, что на 200 млн рублей больше показателей текущего бюджета, будет направлено на софинансирование и расходы на реализацию в 2022 году нацпроектов. "Это позволит нам привлечь почти 4 млрд рублей", - подчеркнула Илютикова. Из этих средств около 1 млрд рублей будет направлено на ремонт и реконструкцию дорог и 1,14 млрд рублей - на нацпроект "Жилье и городская среда".