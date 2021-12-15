Совет директоров Evraz одобрил выделение "Распадской"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет директоров горно-металлургической компании Evraz одобрил выделение угольного производителя "Распадской". Это следует из пресс-релиза компании.

"Совет директоров и менеджмент Evraz провели тщательный обзор рациональности и осуществимости выделения и пришли к выводу, что разделение двух бизнесов служит долгосрочным интересам акционеров, сотрудников, клиентов и других стейкхолдеров Evraz", - сообщила компания.

Ранее Evraz сообщал, что планирует выделение "Распадской" в отдельный бизнес в первой половине 2022 года при условии получения необходимых одобрений.