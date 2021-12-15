Минтруд представил проект программ переобучения безработных на 2022 год

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минтруд России представил новую программу обучения безработных россиян из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда на 2022 год. Об этом сообщили журналистам в среду пресс-службе министерства.

"Минтруд представил для общественного обсуждения новую программу обучения безработных граждан на 2022 год. Программа рассчитана на переподготовку кадров из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда", - сообщили в министерстве.

Для обучения будут предложены программы, востребованные на локальном рынке труда. Получить новые знания смогут граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более четырех месяцев не могут найти работу; молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования; молодые люди до 35 лет, столкнувшиеся с риском увольнения.

Кроме того, программу смогут пройти студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодые мамы в декрете; матери дошкольников; предпенсионеры; граждане 50 лет и старше.

"Напомним, обучение по федеральному проекту бесплатное, а после него гражданам помогут трудоустроиться или открыть собственное дело. Программы отобраны тремя федеральными операторами - агентством WorldSkills Russia, Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", - добавили в Минтруде.