Сбер выдаст до 25 млрд рублей на проект по разработке медноколчеданного месторождения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбер откроет для АО "Учалинский ГОК" (входит в группу УГМК) кредитную линию в объеме 25 млрд рублей. Средства пойдут на разработку Ново-Учалинского медноколчеданного месторождения, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк и АО "Учалинский ГОК" (входит в Группу УГМК) заключили соглашение об открытии кредитной линии на сумму 25 млрд рублей. Эти средства будут использованы для разработки Ново-Учалинского медноколчеданного месторождения", - отмечается в сообщении.

Общий объем запасов руды на месторождении оценивается в 112 млн тонн, максимальная мощность добычи составит 4,5 млн тонн руды в год. Предполагается, что проект поможет УГМК пополнить сырьевую базу для производства рафинированной меди и цинка и обеспечит загрузку металлургических предприятий группы более чем на 25 лет.

"Наше сотрудничество с УГМК развивается очень динамично, причем сразу по нескольким векторам. С одной стороны, это финансирование стратегически важных проектов - разработки Ново-Учалинского и Корбалихинского месторождений, - а также наращивания перерабатывающих мощностей. И в рамках этого направления сегодня мы заключили соглашение об открытии кредитной линии в размере 25 млрд рублей сроком на 10 лет для разработки Ново-Учалинского месторождения", - прокомментировал сделку заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Также Сбер договорился с УГМК о стратегическом партнерстве в области устойчивого развития. В рамках этого соглашения Сбер и УГМК планируют развивать сотрудничество в области финансирования проектов инвестиционной и экспортной деятельности, направленных на достижение целей в области устойчивого развития и экологии.

Уральская горно-металлургическая компания - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.