Россия к середине декабря нарастила добычу нефти на 0,2%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 14 декабря 2021 года составила 1,489 млн тонн, увеличившись на 0,2% по сравнению с ноябрем, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,485 млн тонн. Это следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с января может наращивать производство в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае - июле - еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе - декабре Россия наращивает добычу на 100 тыс. б/с в месяц согласно договоренностям в ОПЕК+. Такие же темпы прироста сохранятся и в январе 2022 года.

Всего с начала января Россия увеличила добычу нефти почти на 8,6%, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,371 млн тонн. В ноябре, по условиям сделки, Россия должна была добывать не более 9,913 млн б/с, а в декабре - не более 10,122 млн б/с (газовый конденсат не учтен).

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals, - 7,33, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в декабре составила 10,915 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года с учетом газового конденсата. Россия в среднем добывает 800-850 тыс. б/с газового конденсата в месяц.