Парламент Японии утвердил рекордный дополнительный бюджет в размере $314 млрд

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Ключевая нижняя палата парламента Японии в среду утвердила дополнительный бюджет на сумму в 36 трлн иен ($314 млрд) на текущий 2021 финансовый год (завершается 31 марта 2022 года). Средства из него пойдут на финансирование пакета мер поддержки экономики и населения, пострадавших от пандемии коронавируса, включая индивидуальные выплаты семьям с детьми младше 18 лет.

По данным агентства Kyodo, дополнительный бюджет, который стал рекордным по своим объемам за всю историю страны, был принят большинством голосов.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой в ноябре этого года утвердило новый пакет мер поддержки экономики и населения страны в период пандемии объемом около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу). Власти выделят из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) представляют собой частные инвестиции. Объем пакета превысил ожидания экономистов почти в два раза.

Средства будут направлены на предотвращение распространения коронавируса, возобновление социально-экономической деятельности, стимулирование спроса и поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет выплатят пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.