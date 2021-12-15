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Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже растут более чем на 11%

Акции компании дорожают в отсутствие корпоративных новостей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Сургутнефтегаз" в ходе торгов на Московской бирже на 11:15 мск выросла на 11,17%, до 40,8 тыс. руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:22 мск акции компании ускорили рост до 13,05%, до 41,49 тыс. руб. за бумагу.

Акции компании дорожают в отсутствие корпоративных новостей.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.

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