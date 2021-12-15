ВТБ заявил о рекордном росте ставок по депозитам за последние семь лет

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Рост ставок по депозитам в 2021 году будет рекордным за последние семь лет. По оценке ВТБ, средневзвешенная ставка по рублевым депозитам может вырасти в 1,7 раза, сообщил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"По итогам 2021 года средневзвешенная ставка по рублевым депозитам на российском рынке может вырасти в 1,7 раза. В первой половине декабря она достигла уже 7% годовых, тогда как в начале года не превышала 4,2%. Столь резкий рост зафиксирован впервые с 2014 года, когда ключевая ставка ЦБ РФ была экстренно повышена до 17% годовых и спровоцировала двукратный рост ставок", - сказал он журналистам через пресс-службу банка.

По словам Степочкина, поступательный рост ставок по рублевым депозитам наблюдается с конца июля. "Для вкладчика ситуация на рынке складывается позитивно: рост ставок вернул ранее утраченную популярность срочным сбережениям и дал возможность нивелировать инфляционные потери. Разворот тренда очень хорошо заметен по изменению структуры рынка: если за первое полугодие 2021 года с рублевых вкладов население забрало более 865 млрд рублей, то лишь за первые четыре месяца второго полугодия на такие депозиты вернулась примерно половина этой суммы - и тренд очевидно продолжится по итогам ноября - декабря", - констатирует банкир.

По оценке ВТБ, на конец года средние ставки по депозитам могут достигнуть 7,5% годовых и более. "Определяющим фактором станет решение Банка России на предстоящем в пятницу заседании по ключевой ставке, которая может вырасти до 8,5%, то есть фактически удвоиться по итогам года", - указал Степочкин.

При этом в октябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России считает на этом этапе все еще недостаточно привлекательными условия по вкладам для населения.