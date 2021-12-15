Алиев заявил, что поставки газа из Азербайджана в Европу не конкурируют с российскими

МАДРИД, 15 декабря. /ТАСС/. Поставки азербайджанского газа в Европу не могут конкурировать с российскими поставками данного топлива. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в опубликованном в среду интервью испанской газете El País.

"Вопрос конкуренции сильно преувеличен и безосновательно политизирован, - отметил он. - Наши поставки газа никак не могут конкурировать с российскими".

Президент Азербайджана также добавил, что не обсуждал данную тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Честно говоря, могу вам сказать, что мы никогда не обсуждали этот вопрос, - заверил Алиев. - Мы регулярно встречаемся несколько раз в год и постоянно разговариваем по телефону, но он никогда не поднимал эту тему".

Ранее президент Азербайджана заявлял, что страна стремится к расширению своего присутствия на энергетическом рынке Европы посредством присоединения к газотранспортной инфраструктуре Западных Балкан.