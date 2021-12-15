Объем денежных переводов из России в Грузию увеличился на 15% в январе - ноябре 2021 года

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Общий объем денежных переводов из России в Грузию с января по ноябрь текущего года составил $371,7 млн, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. РФ находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию, свидетельствуют опубликованные в среду статистические данные Национального банка Грузии.

На втором месте по объему денежных переводов - Италия, откуда в Грузию было переведено $347,8 млн, что на 30,8% больше, чем в прошлом году. На третьем месте по этому показателю находятся США. Из этой страны в Грузию за 11 месяцев было переведено $257,6 млн, что на 31,5% больше аналогичных данных за прошлый год.

Всего с января по ноябрь этого года в Грузию из разных стран мира было переведено более $2,1 млрд, что на 25,7% больше, чем в 2020 году. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат"), ВВП страны в 2020 году составил более 13 тыс. лари на душу населения ($4 269).