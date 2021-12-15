В КНР планируют продать 5 млн авто на альтернативных источниках энергии в 2022 году

ШАНХАЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Общий объем продаж в Китае автомобилей на альтернативных источниках энергии в 2022 году должен составить порядка 5 млн единиц, что на 47% превысит показатель 2021 года. Соответствующий прогноз Китайской ассоциации автомобильной промышленности публикует в среду информационный ресурс "Пэнпай".

За первые 11 месяцев текущего года, констатировали в ассоциации, на рынке было реализовано почти 3 млн таких автомобилей, а объем производства превысил 3 млн единиц. К концу года объем их продаж должен составить порядка 3,4 млн единиц, что почти в полтора раза превысит показатель 2020 года. В ассоциации указали на то, что рынок автомобилей на альтернативных источниках энергии вступил в период бурного развития, а существовавшие механизмы государственного субсидирования уступают место рыночным механизмам. К автомобилям на альтернативных источниках энергии в Китае относят электромобили, авто с гибридными силовыми установками, а также те, которые работают на водородных топливных элементах.

Прогноз также содержит данные по ожидаемому общему объему продаж автомобилей в Китае на 2021 и 2022 годы. В текущем году этот показатель должен вырасти на 3,1% в годовом выражении, до 26,1 млн автомобилей. Что касается 2022 года, то на рынке должно быть реализовано 27,5 млн автомобилей, что на 5,4% превысит показатель 2021 года.

В целом в ассоциации отмечают стабильность в развитии автомобильного рынка в стране, указывая на перспективы роста в долгосрочной перспективе. При этом отмечается, что данный рынок претерпевает в настоящее время некоторые корректировки, которые подходят к своему завершению.