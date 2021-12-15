Список получателей господдержки в ямальском агропроме расширят в 2022 году

ТАСС, 15 декабря. Ямальские законодатели планируют расширить список получателей господдержки, занимающихся переработкой сельскохозяйственной и рыбной продукции. С марта 2022 года на ее получение смогут претендовать индивидуальные предприниматели, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду.

"Расширяя понятие "переработчики сельскохозяйственной продукции", включив в него индивидуальных предпринимателей, мы не просто приводим региональное законодательство в соответствие с федеральным, но и решаем задачу по обеспечению продовольственной безопасности", - цитирует пресс-служба председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса (АПК) и делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Эдуарда Яунгада по итогам заседания, где рассматривался законопроект.

Яунгад пояснил, что, например, в восточной части ЯНАО на внутреннюю переработку рыбы приходится всего 28%, остальная вывозится и реализуется за пределами данной территории из-за недостатка производственных мощностей. Сейчас там уже есть шесть потенциальных инвесторов, которые хотели бы открыть производство по переработке рыбы суммарной мощностью до 500 тонн в год. "Однако вкладывая в развитие производства собственные средства, они не могут претендовать на финансовую поддержку из окружного бюджета", - отметил председатель профильного комитета.

Также предусмотренные изменения расширят категорию субъектов господдержки, связанную с заготовкой мяса оленя. В окружном бюджете уже предусмотрены средства на господдержку: на переработку рыбы планируется направить 223,3 млн рублей, что на почти 40 млн рублей больше суммы 2021 года. На заготовку мяса оленя будет выделено 777,5 млн рублей, эта сумма возрастет на более чем 26 млн рублей в сравнении с 2021 годом.