Госдума сократила состав наблюдательного совета "Автодора"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о сокращении состава наблюдательного совета государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), исключив из него представителя Счетной палаты.

Из действующего законодательства исключается положение о назначении одного члена наблюдательного совета компании по представлению Счетной палаты. Таким образом, количество членов наблюдательного совета сокращается с 12 до 11 человек.

Принятый Госдумой закон направлен на предотвращение конфликта интересов при осуществлении контроля Счетной палатой за соблюдением компанией требований законодательства. Сама компания является объектом внешнего государственного аудита.

При этом, как указано в пояснительных материалах, присутствие в составе наблюдательного совета "Автодора" лица, замещающего государственную должность РФ в Счетной палате, "не в полной мере соотносится с особым правовым статусом такого лица".