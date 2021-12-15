Количество сайтов-двойников Росреестра за год сократилось на 90%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Количество сайтов-двойников Росреестра с начала 2020 года сократилось на 90%, сообщил в среду руководитель Росреестра Олег Скуфинский на правительственном часе в Совете Федерации.

"Разработали и приняли закон о запрете сайтов-двойников. Количество мошеннических ресурсов уже сократилось на 90%, 209 сайтов-двойников закрыты по суду", - сказал Скуфинский.

Он добавил, что Росреестр также модернизирован свой портал, защитив его от массовых хакерских атак.

Как ранее поясняли в Росреестре, сайты-двойники могут давать неактуальную или ложную информацию, а также самостоятельно устанавливать цену за выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, такие ресурсы генерируют запросы по ключам доступа, на которых установлены роботы-автоматы. В свою очередь они могут перегружать систему при повторных запросах.