"Гродно Азот" начал сбор подписей для обращения в МОТ и профсоюзы из-за введения санкций

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии ОАО "Гродно Азот", входящее в государственный концерн "Белнефтехим", начало сбор подписей для обращения в Международную организацию труда (МОТ) в связи с западными санкциями, запрос будет направлен и в международные профсоюзы. Об этом сообщила пресс-служба завода в среду по итогам оперативного совещания, которое провел гендиректор Игорь Ляшенко.

"Рассмотрено участие первичной организации Белхимпрофсоюза в решении вопроса по введенным против ОАО "Гродно Азот" ограничительным мероприятиям со стороны ЕС и США. Будучи обеспокоенными этим, лидеры профкома направили запрос в республиканский комитет с инициативой обращения по неправомерным действиям в Международную ассоциацию профсоюзов IndastriALL", - говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что также идет "сбор подписей в трудовом коллективе под обращением в Международную организацию труда с требованием отмены введенных санкций, так как это противоречит основным задачам и целям МОТ". "Наниматель по этому вопросу также направил письмо в генеральный секретариат ЕС", - говорится в сообщении.

ЕС ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, в него включены 17 физических лиц и 11 организаций. Также санкции поддержали США, Канада и Великобритания. В ограничительный список, в частности, входят несколько крупных белорусских компаний, в том числе "Гродно Азот", "Химволокно", "Белоруснефть" и "Белшина".