Совфед одобрил закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития) в 2022 году, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев.

"В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев", - говорится в пояснительной записке.

С 1 января текущего года этот срок составляет 264 месяца. В 2020 году он равнялся 258 месяцам. Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

Как говорится в заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, на основании данных Росстата ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составила 15,2 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, - 24,99 лет.