Совфед одобрил закон о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на обеспечение защиты пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию.

В случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании закон будет обязывать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан по недействительному договору) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Действующее законодательство предусматривает, что при досрочном переходе к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без дохода от их инвестирования, а удержанная сумма дохода (положительный результат инвестирования) направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию предыдущего страховщика. При этом сейчас законом не предусмотрена возможность возврата из резерва инвестиционного дохода в случае неправомерного перевода застрахованного лица от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным.

"Закон направлен на восстановление нарушенных прав и обеспечение защиты законных интересов застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика по обязательному пенсионному страхованию к другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по социальной политике.